إصابة شخص في غارة إسرائيلية على بلدة كفرصير جنوبي لبنان

أصيب شخص، السبت، في غارة إسرائيلية على بلدة "كفر صير" جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل نحو عام.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن وزارة الصحة، قولها إن "غارة العدو الإسرائيلي اليوم على بلدة كفرصير بقضاء النبطية أدت إلى إصابة مواطن"، دون تفاصيل عن هويته أو مدى خطورة حالته.

يأتي ذلك غداة مقتل شخصين وإصابة ثالث، الجمعة، بغارتين إسرائيليتين استهدفتا دراجتين ناريتين في محافظة النبطية جنوب لبنان.

وتتزامن هذه التطورات مع توتر متصاعد تشهده الحدود منذ أسابيع، حيث كثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على الجنوب اللبناني، رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ أواخر عام 2024، فيما تتواصل الهجمات الإسرائيلية شبه اليومية داخل الأراضي اللبنانية.

والجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب تدرس تصعيد عملياتها العسكرية في لبنان بزعم ردها على مساعي "حزب الله" لتعزيز قدراته.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأ في أكتوبر 2023، وتحول في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.

كما خرقت أكثر من 4500 مرة اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" الساري منذ نوفمبر 2024، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.