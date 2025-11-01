إصابة شخص في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفرصير بجنوب لبنان

استهدفت غارة إسرائيلية بعد ظهر اليوم السبت سيارة في بلدة كفرصير في جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت بعد ظهر اليوم غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة سيارة في بلدة كفرصير في قضاء النبطية في جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي اليوم على بلدة كفرصير قضاء النبطية أدت إلى إصابة مواطن بجروح".

وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد ألقت قنبلة صوتية قبل ظهر اليوم السبت على شاطئ منطقة رأس الناقورة في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشن بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.