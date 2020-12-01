الزراعة: إنتاج مصر من اللبن الطازج يكفي الاستهلاك المحلي

قال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، إن إنتاج مصر من اللبن الطازج يكفي الاستهلاك المحلي، مشيرًا إلى أن الإنتاج بلغ 6 ملايين طن هذا العام.

وأضاف الصياد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن مصر تستورد اللبن بودرة المستخدم في تصنيع الشوكولاتة والأجبان والحلويات، قائلًا إن تصنيعه يتم محليًا وتصدير جزء كبير كقيمة مضافة.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على توفير ألبان طازجة وصحية وآمنة للمصريين، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على التحسين الوراثي لرؤوس الماشية؛ من أجل زيادة الإنتاجية.

وأوضح نائب وزير الزراعة أن المواصفات الوراثية للماشية تتماشى مع الظروف المصرية، لكن إنتاجها منخفض بالنسبة للألبان العالمية، متابعًا أن الوزارة تجري عملية تهجين لها مع أخرى مستوردة ما يؤدي إلى إنتاج لبن ولحوم أعلى.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية"، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القطاع الزراعي.