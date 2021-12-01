قال أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي، إن «آي سكور» يُعتبر الصحيفة الجنائية لكل مواطن مصري لكنه يتعلق أكثر بالصحيفة الائتمانية لأي مواطن طالما يتعامل مع الجهاز المصرفي.

وأوضح أنه عبارة عن تقرير ائتماني يصدر من شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»- تتبع البنك المركزي المصري- يكون بمقدوره متابعة كل أشكال المعاملات الائتمانية، منها مدى انتظام الفرد أو الشركة في تسديد أقساط القروض ومتابعة البطاقات الائتمانية للأفراد.

وأشار أبو علي خلال استضافته مع الإعلامية داليا أيمن مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن منح القروض سواء للأفراد أو الشركات مرهون بالاستعلام الائتماني «آي سكور»، موضحا أن «الآي سكور» تمد البنوك بالتاريخ الائتماني للأفراد أو الشركات منذ صدور البطاقة الائتمانية.

وحذر الباحث الاقتصادي، من فتح حسابات في البنوك دون إجراء أي تعاملات لمدة تتجاوز عامين على الأكثر، الذي من شأنه أن يضع الشخص ضمن القوائم السلبية مما يؤثر عليه مستقبلا في الحصول على قرض من أي بنك بسبب الاستعلام الائتماني «الآي سكور».

وأضاف أن التقييم يكون في صورة نقاط من 400 إلى 850 كلما انخفض، ووصل إلى 400 يكون التصنيف الائتماني مرتفع المخاطر، وبالتالي يُعرض الشخص المتقدم للحصول على قرض لاحتمالية رفض البنك.