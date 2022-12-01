كوريا الشمالية تعقد اجتماعا رئيسيا لحزب العمال الشهر المقبل

أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم الخميس بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ترأس جلسة المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم وقرر عقد اجتماع رئيسي للحزب في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كيم خلال الاجتماع الذي عُقد في اليوم السابق وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن "الظروف الداخلية والخارجية لعام 2022 التي نشأت على تقدم الثورة الكورية، كانت مليئة بالشدائد غير المسبوقة التي اختبرت إرادتنا وكفاءتنا القتالية" .

وقال إنه على الرغم من هذه التحديات، فإنها قد فتحت مرحلة جديدة للتطور الملحوظ للدولة ورفع هيبتها وشرفها إلى مستوى جديد بفضل القيادة الصحيحة للجنة المركزية للحزب، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب قرر عقد الاجتماع العام السادس للجنة المركزية الثامنة للحزب في أواخر كانون الأول/ديسمبر لمراجعة تنفيذ سياسات الحزب والدولة لعام 2022 ومناقشة واتخاذ قرار بشأن خطط العمل لعام 2023 وسلسلة من القضايا المهمة الناشئة عن تطور الحزب والثورة في الوقت الحاضر.

ويأتي الاجتماع وسط مخاوف متزايدة من أن كوريا الشمالية قد تجري قريبا تجربتها النووية السابعة.