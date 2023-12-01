زيادة صادرات كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر

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أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر الماضي، على خلفية الطلب المتزايد على أشباه الموصلات.

وزادت قيمة صادرات البلاد بنسبة 8ر7% على أساس سنوي إلى 8ر55 مليار دولار الشهر الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة، والتي أوردتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وانتعشت الصادرات، التي تعد المحرك الرئيسي لنمو اقتصاد البلاد، في أكتوبر بعد انخفاض على أساس سنوي على مدار 13 شهرا وسط سياسة التشديد النقدية من قبل الاقتصادات الكبرى وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

ومن حيث الحجم، ارتفعت الصادرات أيضا للشهر الثاني على التوالي حيث زادت بنسبة 6ر4% نوفمبر.

وقالت الوزارة إن نمو الصادرات الشهر الماضي جاء مع انتعاش صادرات أشباه الموصلات للمرة الأولى خلال 16 شهرا.

وقفزت صادرات الرقائق بنسبة 9ر12% على أساس سنوي إلى 5ر9 مليارات دولار.

وتراجعت الواردات بنسبة 6ر11% على أساس سنوي إلى 52 مليار دولار الشهر الماضي، حيث انخفضت واردات الطاقة بمقدار 2ر22% على أساس سنوي، بحسب بيانات الوزارة. وأوضحت الوكالة أن كوريا الجنوبية تعتمد على الواردات لتلبية معظم احتياجاتها من الطاقة.

وسجلت البلاد فائضا تجاريا قدره 8ر3 مليارات دولار في نوفمبر، للشهر السادس على التوالي.

ويمثل هذا أكبر رقم منذ سبتمبر عام 2021 عندما حققت فائضا تجاريا قدره 28ر4 مليارات دولار.

وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى 9ر19 مليارات دولار، كما زادت إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 7ر8% على أساس سنوي.

وسجلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي واليابان والهند ودول أمريكا الوسطى والجنوبية زيادة على أساس سنوي في نوفمبر.

وانخفضت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري، بمقدار 2ر0% إلى 4ر11 مليار دولار الشهر الماضي، رغم أن قيمة الصادرات وصلت إلى أكبر رقم قياسي حتى الآن هذا العام.

ونقلت يونهاب عن وزير الصناعة الكوري الجنوبي بانج مون كيو إن الأداء يشير إلى زخم تصاعدي قوي للصادرات، وأن الحكومة تبذل كل ما بوسعها لمواصلة زيادة الصادرات لقيادة النمو الاقتصادي الشامل.