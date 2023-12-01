المرشح الرئاسي فريد زهران من المنيا: أنا مش مبعوث العناية الإلهية لحل جميع المشكلات

استعرض المرشح الرئاسي في انتخابات الرئاسة المصرية، فريد زهران، ملامح برنامجه الانتخابي أمس الخميس خلال مؤتمر جماهيري في مدينة ديرمواس بمحافظة المنيا.

وقال فريد زهران المرشح الرئاسي للانتخابات الرئاسية المقبلة: "أنا مش مبعوث العناية الإلهية لحل جميع المشكلات، ولكن بالدراسات والعمل الجاد سيتم حل أزمات الشعب التي يعاني منها".

أضاف زهران على هامش مؤتمر جماهيري حضره نحو 200 مواطن تقريبًا في مركز ديرمواس جنوبي المنيا، أنه المرشح الوحيد الذي يقدم حلولاً واضحة وحقيقية في برنامجه الانتخابي لمشكلات الصناعة والزراعة والفلاحين، مستنكراً إنفاق الحكومة لعشرات المليارات في مشروعات لن تجدي نفعاً للمواطن في الوقت الراهن بحسب وصفه.

وناشد زهران المواطنين التوجه لصناديق الانتخابات والعمل على تغيير النظام الحالي، بشكل سلمي، وبالصناديق، مطالباً الجميع بالنظر إلى الرؤساء السابقين ورؤية كيف تم تغييرهم.