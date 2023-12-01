المحتجزون المطلق سراحهم من غزة يوم الخميس يصلون إسرائيل ويخضعون لفحوصات طبية

وصل المحتجزون الذين أطلقت حركة حماس سراحهم من قطاع غزة مساء الخميس إلى إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الإسرائيليين الستة في طريقهم لإجراء فحص طبي ثم سيلتقون بعائلاتهم في المستشفيات.

ووفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن المحتجزين هم أربع نساء وفتاة تبلغ من العمر 18 عاما وشقيقها البالغ من العمر 17 عاما، وهم شقيقين من عرب إسرائيل تم أخذهم من بلدة بدوية في جنوب إسرائيل.

وبالإضافة إلى ذلك، كان قد تم إطلاق سراح امرأتين إسرائيليتين بعد الظهر، بالإضافة إلى اثنتين من حاملي جوازات السفر الروسية.

وبذلك يصل إجمالي عدد المفرج عنهم يوم الخميس إلى 10.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، فإن إسرائيل ستطلق بالمقابل سراح 30 أسيرا فلسطينيا خلال الليل.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا:"وفقا لبنود اليوم السابع من اتفاق الهدنة الإنسانية، سيجري اليوم إطلاق سراح 30 فلسطينيا مقابل إطلاق سراح 10 محتجزين من غزة. وتم إدراج المواطنتين الروسيتين اللتان أطلق سراحهما أمس في هذه القائمة".

وكان قد قال يوم الأربعاء إنه سيجري إطلاق سراح المواطنتين الروسيتين، اللتان تحملان أيضا جوازات سفر إسرائيلية، بالإضافة إلى الخطوات المتفق عليها في الاتفاق بين إسرائيل وحماس. وتقوم قطر بالوساطة بين الأطراف المتحاربة.