 انتهاء عملية تصويت المصريين بالجزائر في أول أيام الانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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انتهاء عملية تصويت المصريين بالجزائر في أول أيام الانتخابات الرئاسية

الجزائر - أ ش أ
نشر في: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 10:37 م | آخر تحديث: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 10:37 م

انتهت عملية تصويت المصريين في الجزائر، في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي الجزائري. 

وأغلقت سفارة جمهورية مصر العربية في الجزائر صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر، لتعلن انتهاء اليوم الأول من الانتخابات، والبدء في استقبال المواطنين المقيمين اعتبارا من صباح غد السبت في ثاني أيام عملية الاقتراع.

وشهدت العملية الانتخابية في الجزائر، التي انطلقت في تمام التاسعة صباحا، إقبالا من جانب المواطنين المقيمين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي والدستوري المهم.

وحرص المصريون ممن لهم حق التصويت في التواجد على مدار اليوم لاختيار من يمثلهم خلال المرحلة المهمة والتاريخية للدولة المصرية.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

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