ثلوج كثيفة ودرجات حرارة شديدة البرودة تبقي مناطق في أمريكا في حالة تجمد شديدة

تسببت ثلوج كثيفة ودرجات حرارة شديدة البرودة في بقاء مناطق من الولايات المتحدة في حالة تجمد شديد، اليوم الأحد، مع اقتراب نهاية عطلة عيد الشكر.

وعلى الرغم من الطقس القطبي ، فإن راكبي عربات الجليد الآلية والمتزلجين يستمتعون بالأجواء الشتوية في مناطقهم الخاصة، وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى إمكانية وجود أخبار جيدة قبيل مباراة في دوري كرة القدم الأمريكي في بوفالو.

وفي منطقة تاج هيل النائية في شمال ولاية نيويورك، حيث يمكن أن يتساقط الجليد الناتج عن تأثير بحيرة أونتارو بمعدل عدة أقدام في وقت واحد، سجلت منطقة بارنز كورنرز تساقط جليد بمعدل وصل إلى 46 بوصة (117 سنتيمترا).



وفي بوفالو، سعى مسؤولو فريق بيلز التابع لدوري كرة القدم الأمريكي إلى توظيف عمال لإزالة الثلوج في الاستاد خلال الموسم، بما في ذلك قبل مباراة ليلة اليوم الأحد ضد فريق سان فرانسيسكو 49 إي آر إس.

وقال فريق بيلز إنه سيدفع للعامل 20 دولارا في الساعة بجانب طعام ومشروبات ساخنة.