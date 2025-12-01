سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 4ر8% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق متجاوزة 61 مليار دولار أمريكي، ومواصلةً سلسلة ارتفاعها للشهر السادس على التوالي، بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات، بحسب ما اظهرته بيانات حكومية اليوم الاثنين.

وبلغت قيمة الصادرات 04ر61 مليار دولار أمريكي الشهر الماضي، وهي الأعلى لأي شهر نوفمبر، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والموارد، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وارتفعت الواردات بنسبة 2ر1% على أساس سنوي لتصل إلى 3ر51 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 73ر9 مليارات دولار أمريكي.

وارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 6ر38% لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 26ر17 مليار دولار أمريكي.