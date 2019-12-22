 وزيرة التضامن: التوسع فى ملف 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية - بوابة الشروق
الأحد 2 يناير 2022 6:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك هل يحسم الأهلي والزمالك التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

وزيرة التضامن: التوسع فى ملف 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

نشر في: الأحد 2 يناير 2022 - 5:39 ص | آخر تحديث: الأحد 2 يناير 2022 - 5:39 ص

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ملف «2 كفاية» كان خاصًا بأسر تكافل وكرامة ولكن جار التوسع فيه الآن للحد من الزيادة السكانية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة التضامن عليها دور في التوعية بماخطر الزيادة السكانية، موضحة أن جهود مواجهة الزيادة السكانية تتم بالتعاون مع وزارات العدل والتعليم والتخطيط، إضافة إلى المجلس القومي للمرأة المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للمرأة.

وأشارت إلى أنه من غير العدل توزيع الموارد على أسر كبيرة جدا وحرمان أسر صغيرة العدد، موضحة أنه تم بحث عدد من الأمور التي من شأنها تحفيز الأسر على تقليل الإنجاب.

واستطردت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن جزء كبير من مشكلة الزيادة السكانية وغيرها من المشاكل هو الوعي، لافتا إلى أن أزمة فيروس كورونا أسهمت في الزيادة السكانية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك