إزالة حالتي تعدٍ بالبناء على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة بطامية في الفيوم

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بالفيوم، حملة لإزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وتمكنت من إزالة حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وصرح المهندس ياسر جمعة رئيس مجلس مدينة طامية، بأن الوحدة المحلية بمنشية الجمال أزالت حالتي تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وكانت الحالة الأولى على الأراضي الزراعية التابعة لجمعية الإصلاح الزراعي "جمعية ساويرس"، على مساحة 100م تقريبًا عبارة عن مبانٍ بالطوب البلوك الأبيض بقرية ساويرس الكبيرة، وتمت الإزالة بالكامل.

وأضاف أن الحالة الثانية على أرض أملاك الدولة ولاية المحافظة على مساحة 200 متر تقريبًا عبارة عن حفر أساسات للبناء عليها خارج الزمام وتمت الإزالة بالكامل، وتم تسليم المواقع خالية من أي تعديات لمدير الجمعية الزراعية، ومسؤول الأملاك بالوحدة.

وأوضح رئيس المدينة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقانون، وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة من التآكل والتبوير.