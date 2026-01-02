أكد نبيل الطرابلسي، المدرب المساعد لمنتخب بنين، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، مشيرًا إلى أن لقاء الفراعنة يُعد تحديًا كبيرًا لأي منتخب في القارة السمراء.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة بنين في السادسة مساء الإثنين المقبل، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من البطولة.

وقال الطرابلسي، في تصريحات عبر برنامج «الكابتن» مع أحمد حسن على قناة DMC، إن منتخب مصر يضم أسماء لامعة تلعب في أكبر الأندية العالمية، ما يجعل المواجهة أمامه في غاية الصعوبة، مؤكدًا أن مباريات الأدوار الإقصائية تختلف تمامًا عن دور المجموعات.

وأوضح أن الجهاز الفني لمنتخب بنين يركز على الظهور بصورة مشرفة وتقديم مباراة قوية، مشددًا على أن مواجهة منتخب بحجم مصر لا تتكرر كثيرًا، وهو ما يمنح اللاعبين دافعًا إضافيًا لبذل أقصى جهد داخل الملعب.

وأضاف الطرابلسي أن منتخب بنين، طالما وصل إلى هذا الدور، لا بد أن يلعب من أجل الفوز، مؤكدًا عقد عدة اجتماعات مع اللاعبين من أجل تحفيزهم وتجهيزهم نفسيًا وذهنيًا للمباراة.

واعترف المدرب المساعد بأن مواجهة منتخب مصر ليست أمنية لأي فريق، نظرًا لما يمتلكه من عناصر قوية وخبرة كبيرة في البطولات الإفريقية، مؤكدًا أنهم لم يتمنوا الاصطدام بالفراعنة في هذا الدور.

وعن توقعاته لبطل البطولة، أشار الطرابلسي إلى أن منتخب السنغال يبدو الأقرب للتتويج باللقب، في ظل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين، إلى جانب ترشيحه منتخبات المغرب وتونس والجزائر للمنافسة بقوة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن منتخب مصر يملك كل المقومات التي تؤهله لحصد اللقب الإفريقي، مشيدًا بالانسجام الواضح بين خطوطه، لكنه في الوقت نفسه يرى أن الكفة تميل لصالح السنغال في سباق التتويج بالبطولة.