أثنى إيان رايت، أسطورة نادي آرسنال الإنجليزي، على الأداء الذي يقدمه محمد النني، لاعب وسط المدفعجية، رفقة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية المُقامة حاليًا في الكاميرون.

ونجح محمد النني، في التواجد بشكل اساسي في جميع مباريات الفراعنة، خلال البطولة، كجزء أساسي من كتيبة كارلوس كيروش، المدير الفني البرتغالي للمنتخب المصري.

وحصل النني، على جائزة رجل مباراة مصر وكوت ديفوار، في دور الـ16 من الكان، وذلك بعد فوز الفراعنة بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، مقدما أداء أكثر من رائع.

ونشر النني عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" قائلًا: "نصف النهائي، ها نحن قادمون".

ورد إيان رايت على النني، قائلًا: "أنت تؤدي ببراعة يا مو، نحن فخورون بك".

وتأهل المنتخب المصري لدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم المقامة حاليا في الكاميرون، بعد الفوز على المغرب في الدور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف، الأحد، ليحجز مقعدا في المربع الذهبي ومواجهة أصحاب الأرض في اللقاء الذي يجمعهما في تمام التاسعة من مساء الخميس المقبل.