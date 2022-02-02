قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي تشهد محافظته سلسلة ضخمة من الافتتاحات الخاصة بمشروعات تنموية، إن أهم مشروع جرى افتتاحه هو محطة تحليه مياه بتكلفة 260 مليون لحل أزمة مياه الشرب، والتي ستغطي احتياجات المنطقة لعشر سنوات قادمة، بالإضافة لافتتاح منطقة مساكن بديلة للعشوائيات بطراز يتماشى مع طريقة عيش المواطنين وتضم 500 وحدة سكنية.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أنه تم التوسع في محطة تحلية مياه في شلاتين لتصبح 9 آلاف متر مكعب بدلا من 3 آلاف متر مكعب فقط، فضلا عن افتتاح مدرسة للتعليم الأساسي في شلاتين، وافتتاح أكبر مجزر آلي في المنطقة، لأن بها منفذ يدخل منه المواشي وهناك نشاط لرعاية الأغنام ويستطيع تنفيذ عمليات ذبح لـ200 رأس يوميًا.

وشدد محافظ البحر الأحمر ، على أنه لا يوجد أي منطقة في المحافظة تعاني عجزًا في المياه، قائلا: «مفيش عندنا عجز في المياه ولكن لا نستطيع تشغيل المياه بقوتها كاملة لأن الصرف الصحي لا يستوعبها.. وبعد 3 شهور سوف نستطيع تشغيلها بشكل كامل بعد تطوير شبكة الصرف الصحي وسنلغي نظام المناوبة للمياه بشكل كامل».

ولفت إلى أنه تم إنشاء عيادتين، إحداهما عيادة أسنان، والأخرى عيادة أطفال في مرسى عمل بمناسبة احتفالات عيد البحر الأحمر، متابعًا: «لسه فيه مشروعات سيتم افتتاحها».