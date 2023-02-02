وفد إسرائيلي في السودان لبحث اتفاق لتطبيع العلاقات

قال مصدران بالحكومة السودانية، اليوم الخميس، إن وفدا إسرائيليا وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة رويترز عن المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن الزيارة جزء من تبادل للزيارات بين السودان وإسرائيل وتشمل بحث التوصل إلى اتفاق للتطبيع وتوقيعه.

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون، فيما قال مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين إن الوزير الإسرائيلي سيعقد، مساء‭ ‬اليوم، مؤتمرا صحفيا "عند عودته من زيارة رسمية تاريخية". ولم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

ووافقت السودان على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاق عام 2020 توسطت فيه حكومة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي توسطت أيضاً في اتفاقات تطبيع بين إسرائيل من جهة، والإمارات والبحرين والمغرب من جهة أخرى.

وكان كوهين زار السودان عام 2021، عندما كان وزيرا للمخابرات في زيارة كانت الأولى من نوعها.