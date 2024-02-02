بدء ضربات أمريكية في سوريا ردا على مقتل الجنود الثلاثة

أفاد مسئول أمريكي، ببدء ضربات أمريكية في سوريا ردا على هجوم على قاعدة أمريكية على الحدود بين الأردن وسوريا الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.



وتحدثت وسائل إعلام سورية، عن مقتل ثلاثة عناصر من مجموعات عسكرية رديفة للقوات السورية بقصف جوي في ريف الميادين بدير الزور.



وترددت أنباء، نقلا عن وسائل إعلام كردية سورية، بارتفاع عدد القتلى جراء الضربات الجوية على شرقي سوريا إلى ستة بينهم ثلاثة عراقيين.



ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسئول دفاعي أمريكي، بأن الضربات الأمريكية في سوريا كانت من منصات متعددة.



وأضاف المسئول أن الضربات هي بداية حملة طويلة لاستهداف الجماعات الموالية لإيران خلال الأيام المقبلة.



وكان ثلاثة جنود أمريكيين قد قتلوا في هجوم نوعي بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية تقع على الحدود بين سوريا والأردن. وفي أعقاب هذه الضربة، توعدت الولايات المتحدة بالرد عليها.