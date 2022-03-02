تيليجراف: رجل أعمال مصري قدم عرضا لشراء تشيلسي

أفادت صحيفة دايلي تيليجراف الإنجليزية، عن اهتمام رجل أعمال مصري بشراء نادي تشيلسي، بعد إعلان رومان أبراموفيتش مالك البلوز، عرض النادي للبيع بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن لطفي منصور الذي كان أحد حاملي التذاكر الموسمية لتشيلسي، تقدم بالفعل بعرضا لأبراموفيتش من أجل شراء النادي ليتخلص من أزمته.

أبراموفيتش كان قد استحوذ على نادي تشيلسي في يونيو 2003، قبل أن يعرض النادي للبيع بعد 19 عاما بسبب الغزو الروسي على أوكرانيا وهو ما أثر على مالك نادي تشيلسي، صاحب الجنسية الروسية والذي تعرض لتهديدات عدة.