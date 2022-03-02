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أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، بتركيب أجهزة تكييف في جميع مراكز التخاطب التابعة لوزارة الشباب علي مستوي الجمهورية، وذلك لحماية الأطفال ذوي القدرات الخاصة من ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

جاء ذلك خلال تفقد لجنة الشباب والرياضة اليوم لمركز شباب سوهاج " الساحة الشعبية بحضور الدكتور أشرف البجرمي ، رئيس الادارة المركزية المنشآت الشبابية النائبين خالد ابو الوفا ومحمد لبيب وإيمان عبدالجابر ، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب.

واستمعت اللجنة خلال زيارتها لمركز شباب سوهاج ، لمطالب عدد من اولياء الامور ومدربين تأهيل ذوي الاعاقة ، والذين طالبوا بتركيب اجهزة تكييف ، خاصة في غرف التخاطب بالاضاءة والتي تغلق نوافذها حتي تحقق الاجهزة المستخدمة تحقيق نتائج ملموسة في عملية التأهيل .

وطالب الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، من مسئولي الوزارة بضرورة العمل علي تركيب أجهزة تكييف لمساعدة المدربين والمترددين علي الحماية من درجات الحرارة المرتفعة قائلا : اذا كانت موازنة الوزارة لا تسمح بذلك سيقوم اعضاء اللجنة بتحمل تركيب أجهزة التكييف ".

من جانبه عرض النائب خالد ابو الوفا ، مشكلة فريق الطائرة لذوي الاعاقة بنادي الايمان ،حيث طالب بمساعدتهم في انشاء صالة مغطاة لمساعدتهم في التغلب علي ارتفاع درجات الحرارة في الملاعب المكشوفة ، كما عرض مطالبهم بتعديل لائحة بدل الانتقالات والسفر .

وأوضح الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، أن اللجنة ستضع ضمن توصياتها للزيارة بمراجعة وزارة الشباب ، للائحة الحالية وذلك لتشجيع ذوي القدرات الخاصة علي ممارسة الرياضة لافتا الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي ذوى القدرات الخاصة اهتمام كبير وهو ما يجب أن ينعكس علي جميع الخدمات المقدمة لهم .

وأشاد رئيس لجنة الشباب بمراكز تأهيل ذوي الاعاقة

، والتي تخدم قطاع كبير من ابناءنا المصريين قائلا : " ما نشاهده حاجه تفتح النفس ".

من جانبه أعلن الدكتور اشرف البجرمي ، رئيس الادارة المركزية المنشآت الشبابية بوزارة الشباب ، إن الوزارة ستتحمل تكاليف تركيب اجهزة التكييف في جميع مراكز التخاطب علي مستوي الجمهورية البالغ عددها 28 مركز في مختلف المحافظات .

وفيما يتعلق بتعديل لائحة بدلات ذوي القدرات الخاصة ، قالت ايمان عبدالجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب ، أنه سيتم عرض تلك المطالب علي مكتب الاعاقة بالوزارة لافتة الي وجود مشروع للتعليم المهني والحرفي لمساعدة ذوي القدرات الخاصة علي اكتساب حرفة .

ويضم وفد لجنة الشباب، كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبدالعاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبدالفتاح، هادية حسني، أية مدني، محمد لبيب، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة وتامر الجيزاوي وعماد سعيد بالامانة العامة لمجلس النواب .