جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تشارك فى نموذج محاكاة البريكس برعاية رئيس مجلس الوزراء

د. أحمد سمير رشدى عميد كلية الإدارة والاقتصاد: وضع خطة عمل لنماذج محاكاة بالكلية بهدف تعزيز منظومة الوعى الإقتصادي والسياسى لطلاب الجامعة

شاركت كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فى افتتاح نموذج محاكاة البريكس برعاية رئيس مجلس الوزراء وبتنظيم وزارة الشباب والرياضة وبمشاركة وزارة الخارجية ممثلة فى مساعد وزير الخارجية للتكتلات الاقتصادية ونائب وزير المالية المصرى ووزير التجارة والصناعة وسفير الهند وسفير روسيا.

وتحدث الدكتور أحمد سمير رشدى عميد كلية الإدارة والاقتصاد، خلال الجلسة الافتتاحية عن أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول المؤسسة للبريكس فى تحقيق التنمية وريادة الأعمال.

وذكر أنه تم الاتفاق على عقد نسخة أخرى من نموذج محاكاة البريكس مع سفارات الهند وروسيا، وذلك بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ليكون أول نموذج لمحاكاة البريكس يتم على مستوى الجامعات المصرية، لافتا إلى أن اختيار المشرف الأكاديمى لنموذج محاكاة البريكس من رئاسة مجلس الوزراء، وقع على الدكتور رامى عاشور ، مدير برنامج العلوم السياسية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأكد التنسيق مع الدكتور نهاد المحبوب القائم بعمل رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لوضع خطة عمل لنماذج محاكاة بالكلية تهدف إلى تعزيز منظومة الوعى الإقتصادي والسياسي، على المستوى الوطنى والإقليمي والدولي.