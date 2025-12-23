مدرب مالي: سنتأهل من مجموعة المغرب بنسبة 100%

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يثق مدرب منتخب مالي، توم سينتفيت، كثيرا في قدرات لاعبيه قبل مواجهة زامبيا، في انطلاقة مشوار الفريقين بالمجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025.

قال سينتفيت في حوار عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) "العمل المشترك على مدار 15 شهرًا يمنح المنتخب الاستقرار والثقة".

أضاف "علينا التأهل للدور الثاني مع احترام كامل للمنافسين، قد تكون لدينا (مجموعة الموت)، فالأربع منتخبات يمكنها التأهل للدور الثاني".

أشار "جزر القمر منتخب جيد، فقد فازوا في التصفيات أمام تونس، جامبيا ومدغشقر، وزامبيا بلد كبير دائمًا في أفريقيا، والمغرب هو المرشح الأكبر للفوز بالبطولة".

وتابع "هناك أربع منتخبات يمكنها التأهل للدور الثاني، لكن نحن هنا للبقاء طويلًا، لا يمكننا التفكير بأن التأهل مستحيل، ويجب أن نركز في كل مباراة".

واصل مدرب مالي "علينا أن نكون مستعدين جيدًا، ولا يمكن اعتبار أي مباراة سهلة، فكل مباراة فيه هذه المنافسة صعبة".

استدرك المدرب البلجيكي في ختام تصريحاته "لكني واثق من منتخبنا، وسنصل إلى الدور الثاني بنسبة 100%".