إصابة مدافع برشلونة بالرباط الصليبي

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعرض لاعبه، أندرياس كريستنسن بتمزق في الرباط الصليبي للركبة، وذلك قبل ساعات من مواجهة فياريال.

ويواجه نادي برشلونة فريق فياريال في الخامسة والربع مساء اليوم، الأحد، على ملعب لا سيراميكا، لحساب منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني الممتاز.

وجاء في بيان رسمي من برشلونة: "أُصيب أندرياس كريستنسن بتمزق جزئي في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، وهي إصابة لحقت به عرضيًا خلال حصة التدريب يوم السبت نتيجة حركة خاطئة".

وأتم بيان برشلونة: "بعد إجراء الفحوصات، تم اختيار العلاج التحفظي.. وسيعتمد وقت التعافي التقريبي على مدى تحسن حالة اللاعب".

يُذكر أن المدافع الدنماركي، أندرياس كريستنسن كان شارك مع فريق برشلونة في إجمالي 17 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات، سجل خلالهم هدف واحد.