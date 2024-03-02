مدينة يابانية تتجه لوضع قواعد التخلص من القمامة بعدة لغات من أجل الأجانب

تعتزم مدينة يابانية، أن تطلب من أصحاب المجمعات السكنية الجديدة "ذات الغرفة الواحدة"، وضع قواعد فرز القمامة والتخلص منها، بـ7 لغات اعتبارا من أبريل في محاولة لمساعدة السكان الأجانب على تجنب القيام بأخطاء من شأنها أن تتسبب في خلافات مع الجيران.

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، تطلب حاليا مدينة كاواجوتشي بإقليم سايتاما - أظهرت البيانات الحكومية، أن لديها أكبر عدد من السكان الأجانب من أي مدينة يابانية أخرى حتى يونيو- إتاحة القواعد باليابانية والإنجليزية والصينية، ولكنها قررت أيضا إضافة اللغة الفيتنامية والتاجالوج والتركية والكورية من خلال مراجعة مرسوم.

وأفادت حكومة كاواجوتشي، بأن المدينة تضم 43 ألفا و128 أجنبيا حتى الأول من يناير الماضي، أي نحو 7% من إجمالي سكانها. وارتفع العدد من 39 ألفا و553 العام الماضي و38 ألفا و90 في 2022.

ويعتبر الكثيرون القواعد القمامة وإعادة التدوير اليابانية معقدة ومحيرة، سيما لمن لا يفهمون اللغة أو الوافدين الجدد.

وعلى عكس بعض الدول، يتم جمع أنواع مختلفة من القمامة في أيام معينة من الأسبوع، وتطلب الكثير من المناطق غسلها وفرزها وإعداداها وفق معايير معينة لا يفهمها سوى السكان المحليين.

وقال مسؤولون، إن الحكومة المحلية قررت أنها بحاجة لتحسين الوصول إلى السكان الأجانب بعدما تلقت شكاوى أنه لا يتم فرز القمامة أو التخلص منها بطريقة غير ملائمة في المناطق التي يوجد فيها الكثير من الشقق الصغيرة.