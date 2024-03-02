فعاليات متعددة لمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية

تشارك مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، فى البرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني الذى يقام تحت شعار "شباب واعي" الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة فى 7 محافظات "القاهرة، الشرقية، المنيا، البحيرة، جنوب سيناء والوادي الجديد".

وأكد الدكتور إيهاب صلاح مدير عام الشباب والرياضة بالإسماعيلية، المشاركة فى المرحلة الأولى من البرنامج الذى يهدف إلى مناقشة مفهوم الإدمان الإلكتروني وأثره على الشباب والمجتمع وكيفية نشر الوعى للتخلص من آثاره النفسية والصحية.

وأضاف صلاح أن المديرية بدأت تنظيم عدة فعاليات ضمن أنشطة الشعب التخصصية بإدارة الطلائع، منها تدريب شعبة الإنشاد الديني بمركز شباب شهداء العبور بحي ثان على بعض الأغاني والأناشيد الدينية استقبالا لشهر رمضان المبارك بمشاركة 20 طليعا، بجانب تنظيم فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الوطنى للنشء تحت شعار "بناء جيل" بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد لنحو 50 طليعا، والذى أداره الدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب بجامعة قناة السويس وتحدث عن إنجازات الدولة المصرية من بناء وتطوير مدارس ومستشفيات وطرق ومنشآت عامة، كما تحدث عن الصراعات بين الدول المجاورة والأمن والأمان الذى تتميز به مصر.

وأشار صلاح إلى تنظيم ندوة بعنوان الإرهاب الفكري وأثره على الأمن القومي بمركز شباب السلام والتى ناقشت الإرهاب الفكري كأيديولوجية تؤمن بعدم احترام الرأي الآخر وتسلبه حقه فى حرية التعبير والعقيدة، وتأثيره على الحقوق الاجتماعية وأثره السلبي في مجال التربية وتعليم النشء.