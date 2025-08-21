الرئيس اللبناني: نعول على دعم بريطانيا من أجل التمديد لليونيفيل

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الخميس، تعويل بلاده على دعم بريطانيا من أجل التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

وقال عون، خلال استقباله اليوم السفير البريطاني في بيروت هايمش كاول، إن لبنان الذي يتمسك بوجود قوات اليونيفيل يعلق أهمية كبرى على دعم بريطانيا لموقفه الداعي الى تمديد مجلس الأمن لهذه القوات حتى تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته من جهة، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دوليا من جهة ثانية.

ولفت عون، إلى الدور المميز الذي تقوم به اليونيفيل في الجنوب على مختلف الصعد الأمنية والإنسانية والاجتماعية بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

وبدوره، عرض السفير البريطاني، للدعم الذي تقدمه بريطانيا للجيش اللبناني لاسيما إنشاء مراكز التدريب في الزهراني والبدء بإقامة مراكز عسكرية في الجنوب، واولها مركز قرب العديسة - كفركلا.

وخلال اللقاء، جرى البحث في الأوضاع الراهنة في الجنوب ودور اليونيفيل وزيارة الموفد الأميركي السفير توماس براك والملاحظات التي قدمها لبنان لتسهيل تنفيذ الاقتراح الأميركي، كما تطرق البحث الى الوضع في سوريا.

وأنشئت "اليونيفل" بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 الصادرين في 19 مارس 1978 وذلك لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.