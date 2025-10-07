تدفع عدد من الأحزاب بمرشحيها على مقاعد الفردي لتقديم أوراق وطلبات ترشحهم للهيئة الوطنية للانتخابات، بالتزامن مع فتح باب تلقي طلبات الترشح، والذي يستمر حتى 15 أكتوبر المقبل، وسط استعدادات مكثفة لخوض الانتخابات.

أكد المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، عمرو سليمان، تقديم عدد من مرشحي الحزب على المقاعد الفردية طلبات مرشحيها لانتخابات مجلس النواب، غدا الأربعاء، بالتزامن مع فتح باب تلقي طلبات الترشح، والذي يستمر حتى 15 أكتوبر الجاري.

وقال سليمان: "الحزب ينافس بقوة في هذه الدورة للانتخابات البرلمانية، وبالتالي سنكون في مقدمة الأحزاب المتقدمة بطلباتها".

وقال سليمان لـ"الشروق"، إن الحزب حرص في اختيار مرشحيه على وجود تمثيل جيد لكل الفئات، على رأسها: المرأة، والعمال، والفلاحين، مردفًا: "تمثيلنا في الدورة الحالية للبرلمان كان نحو 23 مقعدًا، ولكن في البرلمان المقبل فنحن في المركز الثاني بالنسبة لحجم التمثيل وهو ما شاهدناه في انتخابات مجلس الشيوخ".

وحول ما تم تداوله بشأن خروج النائب الأول لرئيس الحزب، أحمد العوضي، من قائمة ترشحيات الحزب للانتخابات، نفى سليمان وجود أي قرار بخروج العوضي، قائلاً: "هذه أنباء غير صحيحة تمامًا".

ولفت سليمان إلى أن الهيئة البرلمانية الحالية للحزب ستشهد تغييرًا في أعضائها، مستطردًا: "من المؤكد أن هناك أسماء ستخرج من الهيئة البرلمانية، وسنرى وجوه جديدة في المجلس المقبل.