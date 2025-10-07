الرئاسة اللبنانية: البابا ليو الرابع عشر يزور بيروت نهاية نوفمبر

أعلنت الرئاسة اللبنانية، الثلاثاء، أن رئيس دولة الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر سيزور بيروت نهاية نوفمبر المقبل.

ونقلت في بيان اطلعت عليه الأناضول، أنه "صدر عن مكتب الإعلام في الكرسي الرسولي الإعلان الرسمي للزيارة الرسولية التي سيقوم بها قداسة الحبر الأعظم البابا ليو الرابع عشر الى لبنان".

وذكر البيان: "تلبية لدعوة فخامة رئيس الجمهورية (جوزاف عون) والسلطات الكنسية اللبنانية، سيقوم الأب الأقدس بزيارة رسولية إلى لبنان من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر".

وسيُعلن عن "برنامج الزيارة الرسولية في حينه"، وفق البيان اللبناني.

وفي يونيو الماضي، زار الرئيس عون الفاتيكان، وقال عقب لقائه البابا ليو إن "العلاقة بين لبنان والكرسي الرسولي هي علاقة تاريخية متجذرة، تقوم على أسس متينة من القيم الإنسانية والروحية المشتركة".

وآخر بابا زار لبنان، كان بينيديكتوس السادس عشر في سبتمبر 2012، وأقام آنذاك قداسا مركزيا في العاصمة بيروت ولقاء للشبيبة في البلاد.

وفي مايو المنصرم، تولى الأمريكي ليو الرابع عشر (69 عامًا) منصب البابوية، خلفا للبابا فرنسيس الذي توفي في 21 أبريل الماضي.