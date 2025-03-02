فنلندا تفرج عن ناقلة نفط يشتبه في أنها تسببت بإتلاف كابلات داخل بحر البلطيق

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قالت الشرطة الفنلندية، اليوم الأحد، إنه تم السماح لناقلة نفط يشتبه في أنها ألحقت أضرارا بكابلات في بحر البلطيق، بمغادرة المياه الفنلندية تحت سيطرة حرس الحدود.

وأضافت الشرطة الفنلندية، أنه لا يوجد سبب يمنع السفينة "إيجل إس" من مغادرة المياه الفنلندية، حيث وصلت التحقيقات الجنائية إلى مرحلة متقدمة.

غير أن 3 من أفراد الطاقم ممنوعين من السفر، ومن المتوقع أن تنتهي التحقيقات، بحلول نهاية إبريل.

وناقلة النفط "إيجل إس" لها صلة بأضرار لحقت بكابل الطاقة تحت البحر، وإيستلينك2، الذي يمتد بين فنلندا وإستونيا بالإضافة إلى العديد من كابلات الاتصالات.

يذكر أن الحادث وقع في 25 ديسمبر العام الماضي.

وصادرت السلطات الفنلندية، السفينة حيث إنها مرت في المنطقة في نفس وقت وقوع الضرر تقريبا.

ويشار إلى أن السفينة تبحر تحت علم جزر كوك، ووفقا للاتحاد الأوروبي، فهي تنتمي إلى أسطول الظل الروسي.