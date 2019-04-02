دبي تنتهي من صب خرسانة أطول برج لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم

أعلنت دبي، الاثنين، الانتهاء من صب خرسانة الأساس لبرج الطاقة الشمسية المركّزة، والذي سيكون مع اكتمال تشييده أطول برج لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بارتفاع 260 متراً.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد الطاير للصحفيين في دبي، إن البرج يقام ضمن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي يعد أكبر مشروع استثماري للطاقة الشمسية المركّزة في العالم، في موقع واحد، بقدرة 950 ميجاوات، وباستثمارات تصل إلى 78ر15 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم).

وستعتمد هذه المرحلة على الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميجاوات باستخدام منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة 600 ميجاوات، وتقنية برج الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 100 ميجاوات، والطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات.

وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 320 ألف مسكن، وتسهم في خفض 6ر1مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

ويتميز المشروع، الذي يمتد على مساحة تصل إلى 44 كيلومتراً مربعاً، بتحقيق عدة أرقام قياسية عالمية منها أدنى سعر للطاقة الشمسية المركزة بقيمة 3ر7 سنت أمريكي للكيلووات ساعة، وأدنى سعر للكيلووات ساعة بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية بقيمة 4ر2 سنت.

وستصل القدرة الانتاجية لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات تبلغ 50 مليار درهم.