عرض «اليد الماسية» فى ختام موسم جمعية الفيلم بالمركز الثقافى الروسى

يشهد مسرح تشايكوفسكى بالمركز الثقافى الروسى، فى السادسة والنصف مساء السبت المقبل، ختام الموسم الأول لعروض ناد السينما بجمعية الفيلم، بعرض الفيلم الكوميدى الروسى "اليد الماسية" المأخوذ عن قصة حقيقية من إخراج "ليونيد جايداى"، وبطولة نجم الكوميديا الروسى "يورى نيكولين"، و"نينا جريبيشكوفا".

وتدور أحداث الفيلم، حول البطل سيميون جوربونكوف المسافر في رحلة على متن سفينة وتصادف أن يقيم معه فى نفس المقصورة عنصر إجرامى يهرب الماس، وتستعين به الشرطة فى القبض عليه، ليبدأ تنفيذ المهمة من خلال مواقف كوميدية، وقد فاز كل من المخرج وبطل الفيلم بجائزة الدولة التقديرية.

من جانبه قدم المصور السينمائى محمود عبد السميع، رئيس جمعية الفيلم، الشكر لكل من المستشار "أليكسى تيفانيان" مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر لعرض الفيلم على مسرح المركز، وكذلك الجهات الداعمة لنشاط الجمعية وفى مقدمتهم وزارة الثقافة، وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب لتنظيم عرضاً شهرياً بسينما الهناجر والمهرجان السنوى للسينما المصرية بمركز الإبداع، كما قدم الشكر لنقيب المهن السينمائية مسعد فودة، على دعم الجمعية، وكذلك علاء كركوتى رئيس مجلس إدارة شركة MAD Solutions لمنح الجمعية العديد من الأفلام لعرضها بالمجان ضمن برنامجها.

وقال عبد السميع، إن استمرار نشاط جمعية الفيلم فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا والأزمة المالية التى تعرضت لها الجمعية، يرجع إلى ترابط الأعضاء والجهود التطوعية لمجلس الإدارة للحفاظ على هذا الكيان العريق، الذى تأسس عام 1960، وعلى مدار 64 عاماً لا زال صامدًا ومستمرًا.

وصرح تيفانيان، بأن التعاون مع جمعية الفيلم ليس بجديد، فقد سبق وتم تنظيم العديد من عروض الأفلام الروسية فى إطار برنامج التبادل الثقافى المشترك، كما تم تنظيم احتفالية الذكرى الـ55 على تأسيس جمعية الفيلم بالتعاون مع الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية.

وأكد حرصه على استمرار التعاون بين جمعية الفيلم والمركز الثقافى الروسى الذى أصبح يحمل اسم "البيت الروسى" وكذلك جميع المؤسسات الثقافية المصرية، فى إطار فعاليات عام التعاون المصرى – الروسى 2021.