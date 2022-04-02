مجمع البحوث الإسلامية يطلق برنامج «الجائزة» خلال شهر رمضان

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، مسابقة «الجائزة» خلال أيام شهر رمضان المبارك برعاية الدكتور محمد الضويني وكيل مشيخة الأزهر، وبالتعاون مع القناة الثانية المصرية.

وقال الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، في تصريحات له، إنّ البرنامج يقدم جوائز نقدية لمن يجيب على الأسئلة المطروحة بالإضافة إلى مجموعة من الكتب من إصدارات السلسلة العلمية للمجمع.

وأضاف أنّ سؤالًا سيُطرح على الجمهور عبر شاشة التلفزيون وعلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية عبر موقع «فيسبوك»، على أن يتم تكريم الفائزين في نهاية الشهر الكريم.

وأوضح أن المسابقة تستهدف تشجيع الناس على القراءة والمعرفة وبخاصة في شهر القرآن والذكر والطاعة، مشيرًا إلى أن الجوائز المقدمة تمثل نوعًا من تحفيز الجمهور على الاطلاع والاستفادة من أوقاتهم فيما يحقق لهم نفعًا في الدنيا والآخرة، وبما يقدم للمجتمع أجيالًا واعية بما يدور حولها نافعة لنفسها ولغيرها.