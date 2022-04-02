النمسا تسجل 23 ألفا و357 إصابة جديدة و40 وفاة بكورونا

سجلت النمسا 23 ألفا و357 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و40 وفاة مرتبطة بالوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و854 ألفا و405، والوفيات إلى 15 ألفا و905.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 18 مليونا و161 ألفا و575 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

وتلقى 6 ملايين و593 ألفا و768 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 74.28%.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.