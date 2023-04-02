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أجازت معظم الفتاوى لعلماء الإسلام، إفطار المرضعة حال خوفها على صحة الرضيع أو الشعور بالإرهاق الشديد؛ نتيجة الرضاعة مع الصيام، ولكن تأثير الصوم على الرضاعة، وصحة الطفل، يختلف من أم لأخرى، ومن مرحلة عمرية لأخرى بين الأطفال.

وتستعرض جريدة "الشروق"، ما ورد بموقع "ديلي ستار" من توضيح لآثار الصوم على الرضاعة، وما ورد بموقع "أوميج" من نصائح للمرضعات الصائمات.

تأثير الصوم على الطفل

ينقسم الرضع لنوعين أما الأقل من ٦ أشهر فيكون اعتمادهم الأساسي على الرضاعة، وأما الأكثر من ٦ أشهر فتقل حاجتهم لحليب الأم، إذ باستطاعتهم تناول أشياء غيره.

تأثير الصوم على حليب الأم

أفادت الأبحاث، بأن صوم رمضان لا يؤثر على كمية الدهون أو البروتين والفيتامينات بالحليب، ولا يقلل كميته، إذ يستطيع الجسم إمداد حليب الأم بالسعرات في معظم الأحوال.

وكشفت أن نسب المغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك، تنخفض فقط بحليب الأم الصائمة.

تأثير الصوم على الأم المرضعة

أفادت الأبحاث، بوجود تأثير ضئيل على صحة الأم المرضعة، بينما تكون معرضة حال شدة الإجهاد للعطش الشديد.

نصائح للمرضعات الصائمات

- ينصح بمتابعة وزن الطفل ومعدل بكائه ونومه، فإذا طرأ تغير على ذلك يجب استشارة الطبيب حول إكمال الصيام أو الإفطار.

- تنصح الأم بمتابعة وزنها، إذ إن الرضاعة تنقص كيلو أسبوعيا، ومع زيادة نقصان الوزن عن ذلك المعدل، يراجع الطبيب في أمر إكمال الصيام.

- تنصح المرضعة بالإفطار حال وقوع معظم تلك العلامات، وهي: "الصداع، والدوخة، وتغير لون البول إلى اللون الداكن"؛ لأنها علامات تدل على الجفاف.

عادة خطأ تقلل الحليب

تقدم بعض المرضعات، على تغيير جدول مواعيد الرضاعة، فتلك الخطوة تعطي الجسم إشارة بانخفاض الطلب على الحليب فيقل ضخه.

وتنصح المرضعة، حال رفض ابنها الحليب أو عدم تفرغها، بوقت معين لضخ الحليب ووضعه بكيس كي لا يختل جدول الجسم.

كمية الماء والطعام خارج وقت الصيام

يتألف حليب الأم من ٨٠٪ سوائل؛ لذلك على المرضعة شرب ١٣ كوبا من الماء في فترة الإفطار، وتكميلها بالأطعمة الغنية بالسوائل كالبطيخ والخيار، وعدم زيادة السوائل بشكل مفرط؛ لأن الجسم سيتخلص منها.

يجب على المرضعة قبل الصيام، تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الفول والحليب، والأطعمة الغنية بالدهون المفيدة والنشويات.

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