وزير خارجية الأردن: مقتل عمال منظمة ورلد سنترال كيتشن في غزة جريمة من جرائم الاحتلال

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إنّ قتل عمال أعضاء من منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) في قطاع غزة بدم بارد هو واحد من جرائم الحرب العديدة التي أدت إلى مقتل الآلاف.

وكتب الصفدي عبر منصة (إكس)، أن "القتل بدم بارد لعمال الإغاثة ⁦WCK‬⁩ على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة هو واحد من جرائم الحرب العديدة التي أدت إلى مقتل الآلاف، بما في ذلك أكثر من 174 من عمال الإغاثة. وتستمر هذه الجرائم لأن العالم لم يتحرك بعد بحزم دفاعاً عن القانون والإنسانية".

وكانت منظمة «وورلد سنترال كيتشن» التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة أعلنت في بيان صحفي مقتل سبعة عناصر من فريقها في غزة بغارة نفذتها الطائرات الإسرائيلية.

وأوضحت أن بين الضحايا مواطنين من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية وفلسطيني.

وشاركت المنظمة بشكل نشط منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، في عمليات الإغاثة ولا سيما بتوزيع وجبات غذائية على المواطنين في القطاع.