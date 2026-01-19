علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على أداء مدرب السنغال بابي ثياو، خلال مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 لمنتخب بلاده مع المغرب، والتي أقيمت على ملعب مولاي عبد الله بالرباط، مساء الأحد.

وقالت خلال تقديمها لبرنامج «الستات»، مع الإعلامية سهير جودة عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، إنها كانت تتمنى فوز المغرب بالبطولة، خاصة أنها دولة عربية ولاعبيها يستحقون الفوز.

لكنها أشادت بقرار المدير الفني للسنغال الانسحاب خلال المباراة، والذي تعلمت منه أن «قوة المدرب تستمد من قوة الفريق والدولة التي يمثلها».

وأضافت: «السنغال لما حست وسط الماتش إنها ظُلمت وأخذت قرار الانسحاب، في حسابات كثيرة كانت ممكن تخلي المدرب مياخدش القرار ده، لكنه أثبت قوة اتخاذ القرار في وقت حاسم».

وأشارت إلى أنها لا تحكم على صحة القرار من عدمه، معقبة: «اللي عاجبني في قرار المدرب لما حد يقرر يمسك زمام الأمور، في الوقت ده واللحظة دي السنغال مسكوا زمام المباراة والبطولة أصبحت في أيديهم، سواء صح أو غلط، وقت الجد لازم قرار حازم وتنفيذ».

وشهدت المباراة أحداثا مؤسفة عقب احتساب الحكم لركلة جزاء لصالح المغرب في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني، وانسحب «أسود التيرانجا» من أرضية الملعب احتجاجا على ما رأوه قرارا خاطئا، بناء على أوامر المدرب باب ثياو.

وعقب المباراة، أدان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، ما قام به المنتخب السنغالي على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

ووصف إنفانتينو، ما صدر عن بعض المشجعين وبعض اللاعبين والجهاز الفني السنغالي بـ«غير المقبول»، مؤكدا أن الجهات الانضباطية يجب أن تتخذ الإجراءات المناسبة.

من جهته، أدان «الكاف» السلوك «غير المقبول» لبعض اللاعبين والمسئولين خلال نهائي كأس أمم إفريقيا، مؤكدا أنه يدرس جميع اللقطات وسيحيل الملف إلى الهيئات المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.



