وفاة مصمم الأزياء فالنتينو في منزله بروما عن عمر يناهز 93 عاما

أعلنت مؤسسة فالنتينو وفاة مصمم الأزياء الإيطالي الشهير فالنتينو جارافاني، الذي كانت تصميماته الأنيقة التي تحمل العلامة التجارية المميزة "فالنتينو ريد" من العناصر الأساسية في عروض الأزياء لنحو نصف قرن، في منزله بالعاصمة الإيطالية روما عن عمر يناهز 93 عاما.

وقالت المؤسسة في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي: "لم يكن فالنتينو جارافاني مرشدا دائما وإلهاما لنا جميعا فحسب، لكنه كان مصدرا حقيقيا للنور والإبداع والرؤية".

ومن المقرر أن يرقد جثمانه في مقر المؤسسة في روما يومي الأربعاء والخميس. وستقام الجنازة يوم الجمعة في كنيسة سانتا ماريا ديلي أنجيلي إي دي مارتيري في ساحة ديلا ريبوبليكا في روما.