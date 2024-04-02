أمريكا وإسرائيل تبحثان افتراضيا عملية رفح

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أكد البيت الأبيض أن ممثلين لإسرائيل والولايات المتحدة التقوا افتراضيا يوم الاثنين لإجراء مباحثات حول عملية برية تخطط لها إسرائيل في مدينة رفح بقطاع غزة.

وقال البيت الأبيض في بيان: "كانت هناك مشاركة بناءة قد جمعت الجانبين على مدار ساعتين بشأن رفح. لقد اتفقا على أنهما يتقاسمان هدف هزيمة حماس في رفح".

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة "عبرت عن قلقها بشأن مسارات العمل المختلفة في رفح".

وذكرت الولايات المتحدة أن إسرائيل "وافقت على أخذ تلك المخاوف في الاعتبار".

ترأس الجانب الأمريكي في الاجتماع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، كما ترأس الجانب الإسرائيلي مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

وأوضح البيان أن الجانبين يخططان للاجتماع شخصيا في الأسبوع المقبل.

يشار إلى أنه كان من المفترض أن يتوجه وفد إسرائيلي إلى واشنطن الأسبوع الماضي للاستماع إلى المخاوف الأمريكية بشأن الهجوم البري المزمع وتقديم البدائل له.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ألغى الرحلة بعد أن أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار دون معارضة من الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية يوم الجمعة أن الإسرائيليين اقترحوا بعد ذلك تأجيل المحادثات حتى يوم الاثنين. لكن القضايا السياسية الداخلية الإسرائيلية حالت دون ذلك.

وتوترت العلاقة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. وتعارض واشنطن شن هجوم بري واسع النطاق في رفح بسبب وجود أكثر من مليون فلسطيني هناك وتحث إسرائيل على البحث عن خيارات بديلة.