الفيفا يغرم منتخب مصر لسوء السلوك في مباراة السنغال

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم غرامة مالية على المنتخب الوطني، بداعي سوء السلوك، في مباراة الإياب أمام السنغال، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأعلنت لجنة التأديب التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الجمعة حزمة من العقوبات والقرارات الخاصة بمباريات الأجندة الدولية الأخيرة التي أُقيمت خلال شهر مارس الماضي.

وقررت لجنة التأديب بالفيفا تغريم الاتحاد المصري لكرة القدم 6 ألف فرانك سويسري، بداعي سوء سلوك المنتخب الوطني، نظرًا لحصوله على 6 إنذارات خلال اللقاء.

يُذكر أن لجنة التأديب بالفيفا رفضت طلب مصر بإعادة لقاء السنغال، واكتفت بتوقيع غرامة مالية على الاتحاد السنغالي قيمتها 175 ألف فرانك سويسري، مع إقامة مباراة بدون جمهور لمنتخب أسود التيرانجا.

وكان المنتخب الوطني فقد مقعده في نهائيات كأس العالم 2022، بعد الهزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح في الجولة الحاسمة من التصفيات المؤهلة للمونديال، والتي أتت بعد أسابيع من الخسارة بركلات الترجيح أيضًا في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

يُذكر أن قرعة كاس العالم 2022 التي جرت الشهر الماضي كانت قد أسفرت عن وقوع المنتخب السنغالي في المجموعة الأولى مع البلد المضيف قطر، وسيخوض مباراة الافتتاح في البطولة أمام نظيره الهولندي شهر نوفمبر المقبل.