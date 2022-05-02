إيطاليا بصدد تخصيص 14 مليار يورو لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

تستعد إيطاليا للموافقة على تخصيص 14 مليار يورو (7ر14 مليار دولار) كحزمة مساعدات في إطار جهودها لدعم الشركات والمستهلكين الذين أضيروا من ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد، في ظل تفاقم الأزمة جراء الحرب الأوكرانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة قولها، إن الإجراءات الجديدة سوف يتم تمويلها جزئيا من جزء لم يتم انفاقه من قروض بقيمة 10 مليارات دولار فضلا عن عائدات ضرائب على بعض شركات الطاقة في البلاد.

وأنفقت الحكومة الإيطالية أكثر من عشرين مليار يورو هذا العام لحماية اقتصادها من ارتفاع أسعار الطاقة، واتخذت خطوات ملموسة للحد من اعتمادها على امدادات الطاقة الروسية التي تمثل نحو 40% من واردات الطاقة في إيطاليا.

وتأتي الإجراءات الجديدة في الوقت الذي يناقش فيه الاتحاد الأوروبي جولة جديدة من العقوبات تستهدف قطاع النفط في روسيا.

وأعلنت الحكومة الإيطالية، في وقت سابق اليوم الاثنين، تمديد العمل بالإجراءات الرامية إلى الحد من ارتفاع أسعار الوقود للمستهلكين في البلاد، في ظل الزيادة الحادة في أسعار الوقود.

وتعتزم إيطاليا الاستمرار في دعم مستهلكي الوقود حتى الثامن من يوليو المقبل، حيث سوف يتم فرض اقتطاع ضريبي لخفض أسعار الوقود للمستهلكين بواقع 30ر0 يورو للتر. وسوف يتم أيضا خفض أسعار وقود الميثان.

وقررت الحكومة الإيطالية، اتخاذ هذه الإجراءات في مارس الماضي على أن تسري حتى الثاني من مايو الجاري، بعد أن قفزت أسعار الوقود جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء ماريو دراجي مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم الاثنين؛ لتوضيح المساعدات الإضافية التي من المقرر تقديمهما للأسر والأعمال في إيطاليا.