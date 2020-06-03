الدفاع الروسية: مسلحو النصرة يقصفون بلدات في ثلاث محافظات سورية

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، العقيد البحري ألكسندر شيربيتسكي، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي قصفوا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أربع بلدات في ثلاث محافظات سورية.

وقال رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن البلدات والقرى التي تعرضت للقصف من مواقع تنظيم "النصرة" هي الملاجة وكفرموس (في محافظة إدلب)، وقبتان الجبل (في محافظة حلب)، و كيلز (في محافظة اللاذقية).

كما ذكر رئيس المركز ومقره قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية، أن الشرطة العسكرية الروسية سيرت دورياتها النظامية بمسارات عدة في محافظتي حلب والحسكة، إضافة إلى مواصلة الطيران الحربي الروسي بدوريات جوية في المنطقة.