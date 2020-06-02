السعودية تتبرع بـ500 مليون دولار لدعم خطّة الاستجابة الإنسانية باليمن

أعلن المستشار بالديوان الملكي السعودي الدكتور عبد الله الربيعة، عن التزام المملكة بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020، ودعم خطة مواجهة "كوفيد ـ 19"، يُخصص منها 300 مليون دولار من خلال وكالات ومنظمات الأمم المتحدة وفق آليّات مركز الملك سلمان للإغاثة.

وأضاف الربيعة وهو ايضا المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، خلال مؤتمر المانحين لليمن الذي تنظمه المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة، أن بقية المنحة البالغة 200 مليون دولار تُنفّذ من خلال المركز بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والمحلية والدولية، قائلًا: "نجتمع اليوم في ظل ظروف صعبة يواجهها العالم جراء جائحة (كوفيد ـ 19)، وما تسببت فيه من تحديات اقتصادية وصحية وسياسية، يُضاف إلى ذلك ما يواجهه الشعب اليمني من ظروف إنسانية وصحية صعبة، تسببت فيها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأعلن الربيعة اعتماد المرحلة الثالثة من مشروع "مسام" لتطهير اليمن من الألغام بمبلغ 30 مليون دولار؛ ليكون ما تم صرفه على جميع المراحل الثلاث للمشروع مبلغ وقدره 100 مليون دولار.

وتنظم السعودية، بالشراكة مع الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مؤتمر المانحين لليمن 2020 افتراضيًا، لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك، وذلك بتوجيهات من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.