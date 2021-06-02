المنفي ولافروف يتلقيان دعوة المشاركة في مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الأربعاء، دعوة رسمية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس؛ لحضور مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، المقرر عقده في 23 يونيو الجاري.

وذكر المجلس الرئاسي الليبي، في بيان أودرته "بوابة الوسط" الليبية، أن ذلك جاء خلال لقاء المنفي مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، حيث نقل إليه الدعوة.

تلقى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، دعوة للمشاركة في مؤتمر برلين حول التسوية الليبية، الذي سيعقد في 23 يونيو الجاري.

كما تلقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، دعوة موقعة من الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الألماني لحضور المؤتمر، حسبما أفاد الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، في تصريح على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، مشيرًا إلى أن روسيا ستشارك في المؤتمر، وأن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، سيزور موسكو الأسبوع المقبل وسيجري مشاورات مع وزير الخارجية الروسي.

ومن المقرر أن يبحث مؤتمر برلين 2، الخطوات المقبلة التي يحتاج إليها تحقيق استقرار مستدام في البلاد، والتحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 ديسمبر المقبل، وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا، وتشكيل قوات أمنية موحدة في البلاد.