أوكرانيا تسجل 2205 إصابات جديدة بفيروس كورونا و158 وفاة

أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم الأربعاء، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بـ2205 حالات، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و206 آلاف و836 حالة.

وكتب ستيبانوف في صفحته على "فيسبوك"، وفقا لوكالة يوكرينفورم الأوكرانية، أنه سجلت أوكرانيا 2205 إصابات جديدة بفيروس كورونا و158 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي".

وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تماثل للشفاء 9 آلاف و405 أشخاص.

وبعد تسجيل أحدث الإحصائيات، وصل إجمالي المتعافين إلى مليونين و62 ألفًا و572 شخصًا.



