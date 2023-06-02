سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" الاعتداء الذي تعرض له الحكم أنتوني تايلور وعائلته أثناء عودتهم من نهائي الدوري الأوروبي.

وكان أنتوني تايلور وعائلته قد تعرضوا لاعتداء من جانب بعض الجماهير الغاضبة خلال مغادرتهم في المطار عقب انتهاء نهائي الدوري الأوروبي.

وأصدرت رابطة البريميرليج بيانًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيه:" لقد أصابتنا الصدمة والفزع من الإساءة غير المقبولة الموجهة لـ أنتوني تايلور وعائلته أثناء عودتهم من نهائي الدوري الأوروبي".

أضاف:" لا ينبغي لأحد أن يعاني من السلوك الغير مبرر الذي كان على تايلور أن يتحمله بالأمس".

أتم:" أنتوني تايلور أحد الحكام الأكثر خبرة وإنجازًا وندعمه وعائلته بالكامل".