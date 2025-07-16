جوتيريش يدين الهجمات الإسرائيلية على سوريا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الهجمات الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق، ومحافظتي السويداء ودرعا (جنوب).

وشارك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي الأربعاء، بيانا صادر عن جوتيريش، كما أجاب على أسئلة الصحفيين.

وقال دوجاريك: "أدان الأمين العام (جوتيريش) الغارات الجوية الإسرائيلية المتزايدة على السويداء ودرعا ووسط العاصمة السورية دمشق".

وأضاف: "يدين الأمين العام بشكل واضح جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك عمليات القتل التعسفي والأعمال التي تؤجج التوترات الطائفية وتحرم الشعب السوري من فرصة السلام والمصالحة".

ونقل دوجاريك، إعراب جوتيريش، عن تعازيه لجميع السوريين، ودعوته إلى الحد من العنف فورا في البلاد.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، شن الجيش الإسرائيلي عدوانا جديدا على سوريا، شمل غارات جوية على أكثر من 160 هدفا في 4 محافظات جنوبية هي: "السويداء ودرعا المتجاورتين، ودمشق وريف دمشق".

وأعلنت وزارة الصحة السورية مقتل 3 أشخاص وإصابة 28 جراء الغارات على وسط العاصمة دمشق.

والاثنين، دخلت قوات من الجيش السوري السويداء، لاستعادة الأمن وحماية الأهالي، بعد اندلاع اشتباكات بين جماعات مسلحة من الدروز والبدو في المحافظة، خلّفت عشرات القتلى.

وتتذرع إسرائيل بما تسميه "حماية الدروز" في سوريا لتبرير انتهاكاتها المتكررة لسيادة البلاد، بما في ذلك سعيها لتحويل جنوب سوريا إلى منطقة "منزوعة السلاح".

لكن معظم زعماء الطائفة الدرزية بسوريا أكدوا، عبر بيان مشترك في وقت سابق، إدانتهم أي تدخل خارجي وتمسكهم بسوريا الموحدة، ورفضهم التقسيم أو الانفصال.