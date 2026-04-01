ترامب: سنسحب القوات في الحرب مع إيران خلال 3 أسابيع

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعتزم سحب القوات المشاركة في الحرب مع إيران خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.



وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة ABC News، ، إن بقاء القوات الأميركية لم يعد ضروريا في المرحلة الحالية وإن واشنطن تجري حاليا مفاوضات مع "قادة إيرانيين أكثر اعتدالا وعقلانية"، مشيراً إلى أن ما وصفه بـ"التغيير الكامل للنظام" في إيران قد تحقق، وأن الإدارة الأميركية باتت تتعامل مع قيادة جديدة.

وأضاف أن الهدف الأساسي من العملية العسكرية كان منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبرا أن هذا الهدف تحقق، ومؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده وجهت ضربات "قاصمة" وستحتاج إيران من 15 إلى 20 عاما لإعادة بناء ما دمرته.

وفي ما يتعلق بأسواق الطاقة، قال ترامب إن خفض الأسعار مرتبط بإنهاء الوجود الأميركي في إيران، مشددا على أن الانسحاب سيتم قريبا. كما أشار إلى أن عودة إيران إلى طاولة المفاوضات "أمر جيد لكنه ليس ضروريا"، محذرا من أن أي محاولة مستقبلية لامتلاك سلاح نووي ستواجه برد عسكري "ساحق" مماثل.