الكرملين: واشنطن رفضت اقتراحا بشأن تسلم روسيا لمخزون اليورانيوم الإيراني

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله اليوم الأربعاء ​إن الولايات المتحدة رفضت اقتراحا روسيا يقضي ‌بتولي موسكو نقل كامل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، في خطوة تهدف إلى المساعدة في ​حل الأزمة في الشرق الأوسط.

واقترحت روسيا لأول ​مرة في يونيو أن تتولى السيطرة ⁠على مخزون اليورانيوم الإيراني، لكن لم يتم ​اتخاذ أي إجراء.

ووفقا لتقارير إخبارية، قدمت روسيا ​الاقتراح مرة أخرى هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن بيسكوف صرح لقناة إنديا توداي الهندية بأن "روسيا مستعدة لقبول تسلم ​اليورانيوم المخصب الإيراني على أراضيها".

وأضاف: "سيكون هذا قرارا ​جيدا. لكن للأسف، رفض الجانب الأمريكي هذا الاقتراح".

ونقلت تقارير إخبارية ‌أمريكية ⁠عن مصادر قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعدت قبول هذا الاقتراح.

وقالت إيران إن أي قرار سيتوقف على إمكانية التوصل إلى اتفاق ​مع الولايات ​المتحدة، بما ⁠في ذلك ما يتعلق ببرنامجها النووي.