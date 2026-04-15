- البلشي: تدريب الصحفيين في المجالات المرتبطة بقضايا المياه مهم كونها ملفات حيوية بالوقت الراهن

- محمد سعد عبد الحفيظ: تقديم محتوى دقيق عن قضايا المياه في ظل التحديات الراهنة فرض على الصحافة

- محمد السيد الشاذلي: جارٍ إعداد خطة للتدريب وإعلان تفاصيل برنامج طموح مع الاتحاد الأوروبي الأيام القادمة

افتتحت نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، البرنامج التدريبي الأول تحت عنوان «المياه وقصص النيل»، الذي يأتي بالتعاون مع لجنتي الشئون العربية والخارجية، وتطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين والاتحاد الأوروبي.

وشارك في الافتتاح خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ومحمد سعد عبد الحفيظ، رئيس لجنة التدريب وتطوير المهنة، ومحمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين.

من جانبه، أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أهمية التدريب للصحفيين، خاصة في المجالات المرتبطة بقضايا المياه، التي أصبحت من الملفات الحيوية في الوقت الراهن، كما هنأ المشاركين الذين تم اختيارهم وفق معايير تتسم بالشفافية الكاملة، بعيدًا عن أي اعتبارات أو أهواء انتخابية.

وأشار إلى أن هذا النوع من التعاون يعكس قدرة الإنسانية على العمل المشترك من أجل التقدم، مؤكدًا أن الشعوب تتشارك تطلعات وأحلامًا نحو تحقيق الاستقرار، وتجنب الصراعات الكبرى، في ظل ما يشهده العالم حاليًا من توترات.

وشدد نقيب الصحفيين، على ضرورة تقدير دور السياسة الخارجية المصرية في دعم مثل هذه الجهود، بجانب أهمية التصدي لكل محاولات الاستيلاء على حقوق الشعوب ومقدراتها.

وأضاف أن الوعي بقضايا التنمية، بجانب دعم حرية الصحافة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لمواجهة أي أشكال جديدة من الهيمنة، مؤكدًا أن الصحافة المهنية تظل أداة رئيسية في دعم مسارات التنمية في المنطقة.

ورحب محمد سعد عبد الحفيظ، رئيس لجنة التدريب وتطوير المهنة، بالسفيرة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، مضيفًا: "يشرفنا اليوم أن نستضيف السفيرة أنجلينا أيخهورست في زيارة تعكس عمق علاقات التعاون بين نقابة الصحفيين وبعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، وحرص الجانبين على دعم الصحافة المهنية وتطوير أدواتها، بما يواكب التحولات المتسارعة في المجال الصحفي".

وأوضح محمد سعد عبد الحفيظ، أن هذه الدورة التدريبية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ تمثل قضايا المياه أحد أبرز التحديات التي تواجه المنطقة؛ ما يفرض على الصحافة دورًا مضاعفًا في تقديم محتوى دقيق قائم على المعرفة والبيانات، وقادر على تبسيط القضايا المعقدة للرأي العام.

وتابع: "نحن في نقابة الصحفيين نؤمن بأن تطوير مهارات الزملاء لم يعد رفاهية، بل ضرورة تفرضها طبيعة المهنة وتطور أدواتها، بما يمكّن الصحفي من إنتاج محتوى مهني عميق ومؤثر، إن هذا التعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي يمثل نموذجًا مهمًا للشراكة التي تستهدف بناء قدرات الصحفيين وتعزيز دور الصحافة في دعم قضايا التنمية والاستدامة".

من جانبه، رحب محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، بالسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، في نقابة الصحفيين، متقدمًا بخالص التهنئة للزملاء الصحفيين الذين تم اختيارهم للبرنامج التدريبي الأول، الذي يُعقد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن التعاون بين النقابة والاتحاد سيكون مثمرًا في عدد من المجالات لتعزيز المهنية ورفع كفاءة العمل الصحفي، من خلال ورش عمل تدريبية ودورات لغة مجانية للصحفيين، مشيرًا إلى أن أول تعاون جاء في مجال التدريب على إنتاج محتوى صحفي يناسب مزاج الجمهور الجديد، لافتًا إلى أن التعاون سيشمل مسابقات سنوية تقدم جوائز تحفيزية وتتيح تدريبًا في مؤسسات خارجية.

وتابع رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين: "ننسق الآن لبرنامج آخر طموح يتم التنسيق له مع بعثة الاتحاد الأوروبي للزملاء الصحفيين في المحافظات، جارٍ إعداد خطة للتدريب وإعلان تفاصيلها الأيام القادمة"، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك مسابقة تُنظم في نهاية البرنامج التدريبي الأول، يُعلن الفائزون بها في الاحتفال بأسبوع القاهرة للمياه.

وأكدت السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن المياه تمثل شريان الحياة لمصر والدول المجاورة، لما تحمله من أبعاد تتعلق بالبقاء والتعاون والثقافة والمصير المشترك، مضيفةً أن للإعلام دورًا محوريًا في نقل قضايا المياه بشكل مهني ومحايد، مشددةً على أهمية تسليط الضوء على قصص العاملين في قطاع المياه من مهندسين وفنيين، وجهود تطوير البنية التحتية ومحطات المعالجة.

وشددت أيخهورست على أهمية الحفاظ على كفاءة البنية التحتية للمياه واستدامة تشغيلها على المدى الطويل، لافتةً إلى أن التغطية الصحفية المتخصصة تسهم في دعم هذه الجهود وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأعربت عن تطلعها إلى استفادة المشاركين من البرنامج التدريبي، وتوظيف ما اكتسبوه من مهارات لخدمة قطاع المياه في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين، مع تعزيز فرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

فيما أوضحت رشا سري، المتحدثة الرسمية والإعلامية للاتحاد الأوروبي في مصر، تفاصيل مشروع «المياه وقصص النيل»، مشيرةً إلى أنه يمتد من اليوم 15 أبريل وحتى أكتوبر المقبل، ويتضمن برامج تدريبية متخصصة في صحافة البيانات، والذكاء الاصطناعي، والصحافة الاستقصائية، إلى جانب جلسات حول أخلاقيات الإعلام وسبل التواصل مع الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن مخرجات المشاركين قد تتنوع بين تقارير صحفية، أو أعمال في صحافة البيانات، أو منتجات مصورة، أو محتوى مخصص لمنصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن إنتاجات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرةً إلى أن الجوائز الثلاث الأولى تتمثل في إتاحة الفرصة للفائزين للمشاركة في زيارة استكشافية إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بلجيكا.