حرص هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على تقديم هدية تذكارية لنظيره الإسباني، رافائيل لوزان، على هامش المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب مصر سلبيًا مع نظيره، إسبانيا، في المباراة التي أُقيمت مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب آر سي دي إي، في برشلونة، بختام المواجهات الودية للفريقين، خلال معسكر شهر مارس الجاري.

وأوضحت قناة أون سبورت أن الاتحاد المصري لكرة القدم قام بإحضار مجسم لتمثال توت عنخ آمون الفرعوني الشهير، حيث جاب شوارع برشلونة، صباح الثلاثاء، وكذلك مضمار ملعب آر سي دي إي.

وتواجد هاني أبو ريدة مع مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس بعثة المنتخب في إسبانيا، في ملعب آر سي دي إي، إذ قام الثنائي بإهداء رافائيل لوزان مجسم تمثال توت عنخ آمون.

يُذكر أن منتخب إسبانيا يتواجد في المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، بجانب منتخبات، السعودية، والرأس الأخضر، وأوروجواي.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026 بجانب منتخبات، بلجيكا، ونيوزيلندا، وإيران.